نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شركة معادن توفر وظائف فنية شاغرة

Time منذ 22 دقيقة
Views 1307
شركة معادن توفر وظائف فنية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من رأس الخير، وموقع منجم.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشغل معدات، مشغل غرفة التحكم، مشغل ثالث مركز التحكم الأمني.

وأشارت إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في شركة معادن يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مااشي ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههه .. .. الله على على الحركات الحلوه وخفة ولطافة القفزات المتتاليه .. .. بس والله يامرقتهن ، مع المرقوق وفطحتهن ، انها شفاء ودواء روحي وبدني .. .. محال ياعصر مضى ليه يعود .. دوام الحال من المحال ..
ابو محمد 😎
ضاعت براميلك يا ابو صابر بلللللللللوشي ...
ابو محمد 😎
لعد 18 عام تتململ .....!!!!! .. ايش الحيوكه هذي .. قولي كلام غير هذا ..........
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... ادبوه وعلى بلده وقلعووه ..

أخر الأخبار

موعد استئناف تشغيل جسر الملك فهد امام المسافرين
موعد استئناف تشغيل جسر الملك فهد امام المسافرين
Time منذ 15 دقيقة Views 1443
الهند تحظر عشرات التطبيقات الصينية في حرب رقمية بين البلدين
الهند تحظر عشرات التطبيقات الصينية في حرب رقمية بين البلدين
Time منذ 18 دقيقة Views 1247
شركة معادن توفر وظائف فنية شاغرة
شركة معادن توفر وظائف فنية شاغرة
Time منذ 22 دقيقة Views 1307
بالفيديو.. قتال الأرانب البرية للفوز بالإناث
بالفيديو.. قتال الأرانب البرية للفوز بالإناث
Time منذ 23 دقيقة Views 199
أطعمة غنية بالزنك لرفع المناعة ضد كورونا
أطعمة غنية بالزنك لرفع المناعة ضد كورونا
Time منذ 23 دقيقة Views 1170
أسعار النفط تهبط بفعل احتمال عودة إمدادات ليبيا
أسعار النفط تهبط بفعل احتمال عودة إمدادات ليبيا
Time منذ 25 دقيقة Views 1267
عبد المجيد عبد الله يفاجئ جمهوره بألبوم جديد
عبد المجيد عبد الله يفاجئ جمهوره بألبوم جديد
Time منذ 32 دقيقة Views 1156
ريا أبي راشد تعلق على ظهورها بملامح مختلفة (صورة)
ريا أبي راشد تعلق على ظهورها بملامح مختلفة (صورة)
Time منذ 37 دقيقة Views 294
امرأة تطلب الخلع بعد 18 عام :اكتشفت اني مش بحبه !
امرأة تطلب الخلع بعد 18 عام :اكتشفت اني مش بحبه !
Time منذ 37 دقيقة Views 275
«الأرصاد» تنبه من نشاط للرياح السطحية على عددٍ من محافظات مكة المكرمة
«الأرصاد» تنبه من نشاط للرياح السطحية على عددٍ من محافظات مكة المكرمة
Time منذ 42 دقيقة Views 1391