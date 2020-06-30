شركة معادن توفر وظائف فنية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من رأس الخير، وموقع منجم.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشغل معدات، مشغل غرفة التحكم، مشغل ثالث مركز التحكم الأمني.
وأشارت إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في شركة معادن يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــــا .