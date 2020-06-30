نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الشركة المصنعة لعلاج «كوفيد 19» تعلن عن سعره

Time منذ 47 دقيقة
Views 1889
Comment 1
الشركة المصنعة لعلاج «كوفيد 19» تعلن عن سعره

واشنطن (صدى):
كشفت شركة غيلياد ساينسز، سعر عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات،الذي تنتجه لعلاج فيروس كورونا والذي سيبلغ 2340دولار للمريض الواحد ، وسترسل الشركة كل إمداداتها تقريبا للولايات المتحدة الأمريكية .

ويعد هذا السعر أقل بشكل طفيف عن الإقتراح الذي إقترحه مجلس المراجعة السريرية الإقتصادية الأسبوع الماضي والذي تراوح بين 2520 و2800 دولار .

وقال باحثون بريطانيون إنهم وجدوا أن عقار ديكساميثازون، المنتمي لعائلة الستيرويدات، الرخيص والمتوافر على نطاق واسع قد قلل بشكل كبير من الوفيات بين الحالات الحرجة المصابة بمرض كوفيد-19، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على ريمديسيفير باعتباره أحد العلاجات، التي اتضح أنها تغيّر مسار كوفيد-19.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مااشي ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههه .. .. الله على على الحركات الحلوه وخفة ولطافة القفزات المتتاليه .. .. بس والله يامرقتهن ، مع المرقوق وفطحتهن ، انها شفاء ودواء روحي وبدني .. .. محال ياعصر مضى ليه يعود .. دوام الحال من المحال ..
ابو محمد 😎
ضاعت براميلك يا ابو صابر بلللللللللوشي ...
ابو محمد 😎
لعد 18 عام تتململ .....!!!!! .. ايش الحيوكه هذي .. قولي كلام غير هذا ..........
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... ادبوه وعلى بلده وقلعووه ..

أخر الأخبار

موعد استئناف تشغيل جسر الملك فهد امام المسافرين
موعد استئناف تشغيل جسر الملك فهد امام المسافرين
Time منذ 14 دقيقة Views 1440
الهند تحظر عشرات التطبيقات الصينية في حرب رقمية بين البلدين
الهند تحظر عشرات التطبيقات الصينية في حرب رقمية بين البلدين
Time منذ 17 دقيقة Views 1247
شركة معادن توفر وظائف فنية شاغرة
شركة معادن توفر وظائف فنية شاغرة
Time منذ 22 دقيقة Views 1302
بالفيديو.. قتال الأرانب البرية للفوز بالإناث
بالفيديو.. قتال الأرانب البرية للفوز بالإناث
Time منذ 23 دقيقة Views 199
أطعمة غنية بالزنك لرفع المناعة ضد كورونا
أطعمة غنية بالزنك لرفع المناعة ضد كورونا
Time منذ 23 دقيقة Views 1170
أسعار النفط تهبط بفعل احتمال عودة إمدادات ليبيا
أسعار النفط تهبط بفعل احتمال عودة إمدادات ليبيا
Time منذ 24 دقيقة Views 1258
عبد المجيد عبد الله يفاجئ جمهوره بألبوم جديد
عبد المجيد عبد الله يفاجئ جمهوره بألبوم جديد
Time منذ 32 دقيقة Views 1156
ريا أبي راشد تعلق على ظهورها بملامح مختلفة (صورة)
ريا أبي راشد تعلق على ظهورها بملامح مختلفة (صورة)
Time منذ 36 دقيقة Views 294
امرأة تطلب الخلع بعد 18 عام :اكتشفت اني مش بحبه !
امرأة تطلب الخلع بعد 18 عام :اكتشفت اني مش بحبه !
Time منذ 37 دقيقة Views 268
«الأرصاد» تنبه من نشاط للرياح السطحية على عددٍ من محافظات مكة المكرمة
«الأرصاد» تنبه من نشاط للرياح السطحية على عددٍ من محافظات مكة المكرمة
Time منذ 41 دقيقة Views 1384