الشركة المصنعة لعلاج «كوفيد 19» تعلن عن سعره

واشنطن (صدى):
كشفت شركة غيلياد ساينسز، سعر عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات،الذي تنتجه لعلاج فيروس كورونا والذي سيبلغ 2340دولار للمريض الواحد ، وسترسل الشركة كل إمداداتها تقريبا للولايات المتحدة الأمريكية .
ويعد هذا السعر أقل بشكل طفيف عن الإقتراح الذي إقترحه مجلس المراجعة السريرية الإقتصادية الأسبوع الماضي والذي تراوح بين 2520 و2800 دولار .
وقال باحثون بريطانيون إنهم وجدوا أن عقار ديكساميثازون، المنتمي لعائلة الستيرويدات، الرخيص والمتوافر على نطاق واسع قد قلل بشكل كبير من الوفيات بين الحالات الحرجة المصابة بمرض كوفيد-19، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على ريمديسيفير باعتباره أحد العلاجات، التي اتضح أنها تغيّر مسار كوفيد-19.