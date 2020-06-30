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دهس سيدة مسنة أسفل عجلات مركبة عسكرية يشعل تركيا

Time منذ ساعة
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دهس سيدة مسنة أسفل عجلات مركبة عسكرية يشعل تركيا

أنقرة (صدى):
أشعل مقطع فيديو قديم لحادثة دهس سيدة مسنة تحت عجلات مركبة عسكرية في تركيا، غضبا عارما على النظام التركي.

واستدعى الأمر اهتمامام من وسائل إعلام تركية وغيرها رقم أن المقطع يعود لعام 2017، إذ نشره شاب كردي، وكتب معلقا: " هكذا يعاملون الأكراد في تركيا ".

وأظهر المقطع مركبة عسكرية ضخمة داخل أحد الأحياء السكنية وعليها العلم التركي، وبينما كانت امرأة مسنة تسير تحركت المركبة فجأة وسحقت المسنة أسفلها.

ولم ينل العسكري، الذي دهس العجوز الكردية سوى حكما بالسجن 3 سنوات، وفي وقت لاحق خفّض القضاء الحكم لمدة عام و8 أشهر فقط.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هذا فحص والا تنظيف الانف
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
الله يهديك يابومحمد شكلك عايش في برغاريا مع الطيور البطريقيه يالبطريق انت تتكلم عن شخص معه دوله على العموم راجع نفسك
ابو عمار
يبدو انها مو بطاله ام عيون خطيره
الرياض الريان
ابو محمد كذبت اردغان كبير ونت ما تسوى ضفره .. خل عنك
ابو عمار
طيب

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