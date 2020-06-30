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انتفاضة ضد الخائن مبارك الدويلة ومطالب بمحاكمته بتهمة التخابر

Time منذ 5 ساعات
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انتفاضة ضد الخائن مبارك الدويلة ومطالب بمحاكمته بتهمة التخابر

خالد الظفيري (صدى):
فتح الشعب الكويتي النار على النائب الكويتي مبارك الدويلة، بعد التسجيلات التي أثبتت تحالفه ضد أمن المملكة والكويت.

وزعم الدويلة أن التسجيل مسرب من اللقاء الذي جمعه بالقذافي إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وأن الأمير طلب منه في حينها إبلاغ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بما جرى خلال اللقاء، وهذا ما تم نفيه من قبل البلدين، يوم أمس الأحد.

وتقدم النائب الكويتي أحمد الفضل بطلب رفع دعوى ضد الدويلة، ناسباً إليه ”تهمة التخابر مع دول أجنبية لزعزعة استقرار البلد ونظامه، ونقل معلومات مغلوطة عن أمير البلاد دون تصريح رسمي".

وتساءل أسامة مشاري الخشرم، المرشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، عن الوصف القانوني والعقوبة التي قد يواجهها الدويلة بشأن ما بات يعرف بـ“فضيحة التسريبات“ الصوتية.

كما دعا وزير الإعلام الكويتي السابق سامي النصف، في حديث له مع قناة ”العربية“ بشأن التسجيلات الصوتية، إلى محاسبة الدويلة بشأن زيارته للقذافي وبشأن ادعاءاته اللاحقة بخصوص علم قيادة الكويت بما جرى.

 

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أحدث التعليقات

M-512
كعادة مصر لازم تتحفنا بقصص الرعب 🤣🤷‍♂️
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
.. بتبرع لطياره .. بطارية الكامري 2012 ضمان سنتين بس تكفوين ياصدووواه هاتي (العجووز9 لست محرومه ولي قلب رحيم وجيبو(الشايب) بو محمد مزبن الجاني ونبغا العبد قرن الشيطان وموسى وال عسيري وهادي & (ََQLQ),rlv وقمر &همروركب ومعنا بخش يعلمنا الفيزياء ونبيل شمس لالالالا تغيبي .......الغالي ماأنسأأأأأ÷ ياشمس لاتغيبي يحبيبي انا احبك انت فالدنيا نصيبي
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
.. بتبرع لطياره .. بطارية الكامري 2012 ضمان سنتين بس تكفوين ياصدووواه هاتي (العجووز9 لست محرومه ولي قلب رحيم وجيبو(الشايب) بو محمد مزبن الجاني ونبغا العبد قرن الشيطان وموسى وال عسيري وهادي & (ََQLQ),rlv وقمر &همروركب ومعنا بخش يعلمنا الفيزياء ونبيل شعيل ياشمس لالالالا تغيبي .......الغالي ماأنسأأأأأ÷ ياشمس لاتغيبي يحبيبي انا احبك انت فالدنيا نصيبي
ابو عمار
ما فيه شك ان الاسعار سترتفع على التاجر وعلى المستهلك
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
.. بتبرع لطياره .. بطارية الكامري 2012 ضمان سنتين بس تكفوين ياصدووواه هاتي (العجووز9 لست محرومه ولي قلب رحيم وجيبو(الشايب) بو محمد مزبن الجاني ونبغا العبد قرن الشيطان وموسى وال عسيري وهادي & (ََQLQ),rlv وقمر &همروركب ومعنا بخش يعلمنا الفيزياء ونبيل شمس لالالالا تغيبي .......الغالي ماأنسأأأأأ÷ ياشمس لاتغيبي يحبيبي انا احبك انت فالدنيا نصيبي

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