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السفير المعلمي: التعهدات والالتزامات المالية التي قدمت في مؤتمر المانحين لليمن تؤكد نجاحه

Time منذ ساعة
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السفير المعلمي: التعهدات والالتزامات المالية التي قدمت في مؤتمر المانحين لليمن تؤكد نجاحه

نيويورك (صدى):
أوضح معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن التعهدات والالتزامات المالية التي قدمت في مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي نظمته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة تؤكد نجاحه.

وأشار معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إلى أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا المستجد إلا أن المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة والشركاء المانحين نجحوا في تحصيل ما يعادل 50% من إجمالي المبلغ الذي رصدته الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن، حيث تعهدت الدول بتقديم مبلغ 1.35 مليار دولار أمريكي، منها 500 مليون من المملكة .

وقال :" إن المملكة ستستمر بالتعاون مع الأمم المتحدة في جهودها الرامية إلى حث دول العالم أجمع على التبرع، بما يغطي الاحتياجات الانسانية للشعب اليمني، مؤكداً أن المملكة لم تتوقف يوما عن دعم الشعب اليمني الشقيق، على الرغم من التحديات الأمنية والسياسية في اليمن، نتيجة لاستمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في تعنتها ورفضها للوصول لحل سياسي ينهي الأزمة اليمنية، إضافة لاستمرار الحوثيين في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، الأمر الذي فاقم من معاناتهم الإنسانية.

وأضاف معالي السفير المعلمي أن المملكة العربية السعودية تقدم مساعدتها الإنسانية للشعب اليمني بكافة أطيافه، لأن معاناة الإنسان اليمني لا تعترف بالنزاعات السياسية ولا بالسلطة القائمة عليه، وفي سبيل رفع المعاناة عن الشعب اليمني، قدمت المملكة ما يقارب الـ 17 مليار دولار، مؤكداً أن الأمم المتحدة تثمن وتقدر مساهمات المملكة وسخاءها، وما تبذله في سبيل قيادة العمل الإنساني في اليمن.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
كلامك منطقي وعين العقل اخوي ، لا فض فوك ..
ع. س. ع
واستكمال المكياج والروج صعب والا سهل
ع. س. ع
وش دخل السوداني هذا في أنديتنا و دورينا؟؟
ع. س. ع
خلاص انت زعيم الاندية وسارق ألقاب الأندية و٣دوري وصفر مكعب آسيا وعلى أكبر من رأسك
abdul
كلها باق شهور، ويستكمل الامركان اخلاء قواعدهم في افغانستان ويعود الطالبان لقيادة شعبهم وبلدهم .

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