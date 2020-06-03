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شاهد.. قيادي تركماني تابع لتركيا يُعذب مواطن كردي بوحشية في سوريا
منذ ساعة
1674
2
دمشق (صدى):
رصد فيديو مروع لحظة قيام قيادي تركماني في الجيش الموالي لتركيا في سوريا بتعنيف مواطن كردي.
ووثق الفيديو لحظة تعذيب القيادي للمواطن بوحشية من خلال توجيه ضربات عنيفة على قدمه بعصا في عفرين.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
كلامك منطقي وعين العقل اخوي ، لا فض فوك ..
ع. س. ع
واستكمال المكياج والروج صعب والا سهل
ع. س. ع
وش دخل السوداني هذا في أنديتنا و دورينا؟؟
ع. س. ع
خلاص انت زعيم الاندية وسارق ألقاب الأندية و٣دوري وصفر مكعب آسيا وعلى أكبر من رأسك
abdul
كلها باق شهور، ويستكمل الامركان اخلاء قواعدهم في افغانستان ويعود الطالبان لقيادة شعبهم وبلدهم .
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