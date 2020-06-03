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الحربي: سوق السيارات المستعملة لدينا من أكثر الأسواق غشا (فيديو) 

Time منذ 10 دقائق
Views 1242
الحربي: سوق السيارات المستعملة لدينا من أكثر الأسواق غشا (فيديو) 

علي القحطاني (صدى):
أحمد الحربي خبير في مجال السيارات إن سوق السيارات المستعملة لدينا من أكثر الأسواق غشاً، ويجب تدخل الجهات الرسمية لتنظيمه.

وأشار الحربي خلال حواره في برنامج ياهلا:" عمليات الغش لن يستطيع كشفها حتي من يقوم بفحص السيارة، مبينا:" صاحب المعرض من الممكن أن ينغش في سيارة اشتراها ".

وشدد الحربي، قائلا:" يجب على الجهات الرسمية مراقبة سوق السيارات المستعملة للقضاء على الغش"، مؤكدا على ضرورة مراقبة البيانات لكشف التلاعب في سوق السيارات.

وتابع أن السيارات التي تباع لبعض الشركات ترجع للسوق ويتم إصلاحها ويتم بيعها في المزادات والمعارض، موضحا أن الغش يهدد السلامة بسبب حجم الضرر التي تعرضت له السيارة، بالإضافة إلى القيمة المرتفعة لإصلاح السيارة بسبب تكاليف الصيانة المرتفعة جدا.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عطوهم رواتب حرام والله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مريض نفسي اكيد
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنا مجهز كفني من الحين😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعطيكم العافية

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