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قرار غير متوقع للاتحاد الألماني بعد تعاطف لاعبي الدوري مع "فلويد"

Time منذ 53 دقيقة
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قرار غير متوقع للاتحاد الألماني بعد تعاطف لاعبي الدوري مع "فلويد"

وكالات (صدى):
توقع الكثير قيام الاتحاد الألماني بفرض عقوبة ضد اللاعبين الذين أعلنوا تعاطفهم مع المواطن الأمريكي فلويد.

وصدم الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الجميع بقراره بشأن احتجاج اللاعبين خلال الجولة الماضية من الدوري الألماني الممتاز على واقعة مقتل الأمريكي جورج فلويد.

وقال الاتحاد الألماني أنه لن يعاقب اللاعبين الـ4 الذين احتجوا على العنصرية خلال المباريات الماضية من الدوري، على خلفية مقتل فلويد.

واللاعبون وهم: الأمريكي ويستون مكيني لاعب شالكة، والإنجليزي جادون سانشو، والمغربي أشرف حكيمي، لاعبا دورتموند، والفرنسي ماركوس تورام لاعب مونشنغلادباخ.

وأظهر اللاعبون الأربعة تضامنهم مع فلويد بطرق مختلفة في الجولة الماضية من ”البوندسليغا“، حيث قام سانشو وحكيمي، بإظهار قميص داخلي كتب عليه:“العدالة لجورج فلويد“، بينما جثا تورام على ركبة واحدة، ووضع مكيني شارة حول ساعده كتب عليها:“العدالة لجورج“.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عطوهم رواتب حرام والله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مريض نفسي اكيد
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنا مجهز كفني من الحين😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعطيكم العافية

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