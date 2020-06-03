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الشباب يتلقى عرضين من اتحاد كلباء لشراء عقد جوانكا وأسبيريا

Time منذ 26 دقيقة
Views 1304
الشباب يتلقى عرضين من اتحاد كلباء لشراء عقد جوانكا وأسبيريا

نواف السالم (صدى):
تلقت إدارة نادي الشباب عرضين من نادي إتحاد كلباء الاماراتي لشراء عقد جوانكا وأسبيريا.

وكانت إدارة نادي الشباب الملقب بالليث تدرس 3 خيارات لحسم مصير جوانكا، إما الإبقاء عليه أو إعارته أو بيعه نهائيًا لأحد الأندية الراغبة في ضمه، تمهيدًا لاستبداله بلاعب أجنبي ذو جودة أعلى.

وخططت إدارة الشباب لمستقبل مهاجم الفريق كريستيان جوانكا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية، خاصة بعد التعاقد مع المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب.

يذكر أن النادي قد ضم المهاجم الأرجنتيني من الاتفاق خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير وقد وقع عقدًا لمدة 3 سنوات، وتخطت القيمة الإجمالية لهذا العقد حاجز المليوني دولار.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
كلامك منطقي وعين العقل اخوي ، لا فض فوك ..
ع. س. ع
واستكمال المكياج والروج صعب والا سهل
ع. س. ع
وش دخل السوداني هذا في أنديتنا و دورينا؟؟
ع. س. ع
خلاص انت زعيم الاندية وسارق ألقاب الأندية و٣دوري وصفر مكعب آسيا وعلى أكبر من رأسك
abdul
كلها باق شهور، ويستكمل الامركان اخلاء قواعدهم في افغانستان ويعود الطالبان لقيادة شعبهم وبلدهم .

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