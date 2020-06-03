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أبرز بنود الامتياز التجاري وحالات تعديل القيد

Time منذ ساعة
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أبرز بنود الامتياز التجاري وحالات تعديل القيد

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة التجارة، أبرز عناصر وثيقة الإفصاح في الامتياز التجاري وهي:

• معلومات مانح الامتياز ومجموعته، وخبرة العمل.

• مناطق وحصرية الامتياز، أحكام اختيار موقع ممارسة أعمال الامتياز وتجهيزه والمساعدة المقدمة من مانح الامتياز.

• معلومات أصحاب الامتياز الحاليين المشغلين لأعمال الامتياز.

• معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز.

• أحكام توريد السلع والخدمات لصاحب الامتياز.

• التسويق والإعلان.

وأشارت إلى أنه يجب على مانح الامتياز تقديم وثيقة الإفصاح لصاحب الامتياز قبل توقيع اتفاقية الامتياز بأربعة عشر يومًا.

ويجب على مانح الامتياز أو يُقيد خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاقية، ويتم تعديل القيد في حالتين هما " تغيير أي من طرفي اتفاقية الامتياز، تغيير مدة اتفاقية الامتياز " .

وعن أبرز البنود فهي:

• أعمال الامتياز ووصفها، ومدة الاتفاقية ونطاقها الجغرافي.

• المقابل الذي يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز.

• التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.

• مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير، وأحكام ذلك.

• حقوق والتزامات الأطراف بشأن إنهاء اتفاقية الامتياز.

• التزامات الأطراف المتعلقة بسرية المعلومات وحماية البيانات.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عطوهم رواتب حرام والله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مريض نفسي اكيد
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنا مجهز كفني من الحين😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعطيكم العافية

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