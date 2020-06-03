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تفاصيل سماح الإمارات برحلات "الترانزيت"

Time منذ ساعة
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تفاصيل سماح الإمارات برحلات "الترانزيت"

أبوظبي (صدى):
اتخذت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة جديدة في طريق العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وأعلن عن إعطاء الإذن لبعض مطارات البلاد بنقل وتحويل المسافرين ”رحلات الترانزيت“ من المطارات الدولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة سيف الظاهري: إن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب من وإلى الدولة لا يزال ساري المفعول، وسيتم فقط السماح مؤقتا بتسيير رحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الإمارات والعودة إلى بلادهم، على أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.

ولفت إلى أن القرار بخصوص استئناف رحلات الترانزيت يشمل ثلاثة مطارات، وهي: مطار أبوظبي الدولي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، ومن خلال الناقلات الوطنية كطيران الاتحاد، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران.

وأوضح أن هذه الناقلات ستقوم خلال الأيام القادمة بالإعلان عن التفاصيل ومستجدات الإجراءات المتعلقة بأنشطتها.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عطوهم رواتب حرام والله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مريض نفسي اكيد
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنا مجهز كفني من الحين😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعطيكم العافية

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