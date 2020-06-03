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غرامة تعمد عدم ارتداء الكمامة

Time منذ ساعة
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غرامة تعمد عدم ارتداء الكمامة

عادل الحربي (صدى):
أوضحت وزارة الداخلية، عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وهي (عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو مايغطي الأنف والفم، عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، رفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص، عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية ) وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير.

وأفادت بأن المخالفة للمرة الأولى عقوبتها غرامة مالية تُقدر بـ 1000 ريال، وتضاعف في حال التكرار، أما إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة فيتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائيًا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

وللإبلاغ عن المخالفة على الرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة فيكون الإبلاغ على الرقم 911.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عطوهم رواتب حرام والله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مريض نفسي اكيد
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنا مجهز كفني من الحين😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعطيكم العافية

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