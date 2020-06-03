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شاهد.. قصة صعود حارس أمن إلى رتبة "رسام عالمي"

Time منذ ساعة
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شاهد.. قصة صعود حارس أمن إلى رتبة "رسام عالمي"

عادل الحربي (صدى):
روى عبدالله عبدالمحسن تفاصيل قصة صعوده لـحارس أمن إلى رتبة رسام عالمي، قائلا إن الموهبة بدأت من الطفولة وتطورت واستمرت معه حتى الآن.

وأضاف عبدالمحسن خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " ياهلا ":" كنت أمارس هواية الرسم بيني وبين نفسي منذ الصغر "، موضحا:" أنواع الرسم الذي فضلته في المدرسة السرالية ورسم الطبيعة والخيال والفكرة والرسالة والمضمون ".

وأوضح عبدالمحسن:" هذه المدرسة السرالية أقرب لي ولذلك حاولت التعمق فيها وحاولت انتقي المعلومات من الإنترنت ومواقع التواصل "، مبينا:" سبق لي وشاركت في أكثر من مسابقة ".

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عطوهم رواتب حرام والله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مريض نفسي اكيد
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنا مجهز كفني من الحين😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعطيكم العافية

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