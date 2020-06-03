شاهد.. قصة صعود حارس أمن إلى رتبة "رسام عالمي"

عادل الحربي (صدى):
روى عبدالله عبدالمحسن تفاصيل قصة صعوده لـحارس أمن إلى رتبة رسام عالمي، قائلا إن الموهبة بدأت من الطفولة وتطورت واستمرت معه حتى الآن.
وأضاف عبدالمحسن خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " ياهلا ":" كنت أمارس هواية الرسم بيني وبين نفسي منذ الصغر "، موضحا:" أنواع الرسم الذي فضلته في المدرسة السرالية ورسم الطبيعة والخيال والفكرة والرسالة والمضمون ".
وأوضح عبدالمحسن:" هذه المدرسة السرالية أقرب لي ولذلك حاولت التعمق فيها وحاولت انتقي المعلومات من الإنترنت ومواقع التواصل "، مبينا:" سبق لي وشاركت في أكثر من مسابقة ".