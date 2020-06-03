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حاكم نيويورك يستهزأ بـ"ترامب" بتصريح غريب

Time منذ 22 دقيقة
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حاكم نيويورك يستهزأ بـ"ترامب" بتصريح غريب

وكالات (صدى):
سخر أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك، اليوم الأربعاء، من التقاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة وهو يرفع الإنجيل أمام كنيسة بالقرب من البيت الأبيض، وهي الزيارة التي اقتضى لإتمامها تفريق المحتجين بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

ولم يقرأ ترامب أي مقطع من الإنجيل بعد أن ذهب مترجلا لكنيسة القديس يوحنا الأسقفية لالتقاط الصورة، مساء يوم الإثنين.

وقال كومو في إيجاز صحفي قبل أن يقرأ بعض فقرات من الكتاب المقدس: ”الرئيس رفع الإنجيل ذلك اليوم في العاصمة واشنطن. نحن هنا في نيويورك نقرأ الإنجيل“.

وكومو المنتمي للحزب الديمقراطي والذي دائما ما يتبادل الانتقادات مع الرئيس الجمهوري، قال أيضا إنه ضد استخدام العسكريين العاملين بالخدمة في إخماد الاضطرابات التي تهز البلاد، مشيرا إلى أن وزير الدفاع بإدارة ترامب عارض الفكرة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في إيجاز صحفي إنه لا يدعم التذرع بقانون التمرد لنشر قوات عسكرية عاملة للتصدي للاحتجاجات، وهي الخطوة التي هدد بها ترامب.

كما قال كومو إن المحتجين في مدينة نيويورك كانوا سلميين بشكل عام يوم الثلاثاء، وأشاد بتعامل الشرطة مع الحدث، وذلك بعد يوم من انتقاده شرطة المدينة ورئيس بلديتها؛ لإخفاقهما في أداء عملهما.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الحمد لله على السلامه ..
AHMAD ALFRAIH
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ " وصححه الألباني
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الا تقرأون مابين حروف كلمة كورونا .... !!!؟
د محمد ماجد بخش
تمثيل طاقة العنصر في الجزيء بوحدات تمثيل العنصر الممثل فكل عنصر في الجزيء له طاقة عددية ممثلة له في الجزيء تمثل لطاقة الجزيء من نافذته الصغيرة مجموع طاقات العناصر الممثلة يعطي مجموع كتلة الجزيء من ناحية تمثيل العناصر لوحدات ممثلة داخل وحدة الجزيء تعود الوحدات الثقالية العددية الكلية لتمثيل طاقة الجزيء المغناطيسية أو من الممكن تمثيل الطاقة الثقالية لأي عنصر عدديا ونسبيا لوحدة التمثيل العددي المغناطيسي الجزيء الممثل للوحدة الكلية المداخلات الثقالية والتمثيل المغناطيسي لوحدة الجزيء الطرفية تعد وحدة مكتملة الأركان في كل ذرة من ذرات الوحدة الفرعية أو الوحدة الذرية على ميستوى كل ذرة التمثيل الموحد للذرة الممثلة عبارة عن تمثبل إجمال وليس تفصيل لوحدات الطاقة الغعلية
ابو محمد 😎
علموها احترام نظام البلد ، باالطرقة العمليه ، دامها مافهمتها باالطريقة السلميه ..

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