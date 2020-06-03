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أجزاء حساسة لا يجب لمسها على الإطلاق في جسمك

Time منذ يوم
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أجزاء حساسة لا يجب لمسها على الإطلاق في جسمك

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يوجد أجزاء حساسة في الجسم يجب الحفاظ على عدم وصول الجراثيم إليها خاصة في ظل أزمة كورونا؛ لذلك ليس كل أجزاء الجسم يمكننا لمسها .

ومن بين هذه الأجزاء "الوجه"؛ حيث تحتوي اليدين على كمية كبيرة من الزيوت التي تنتقل إليها ومن الممكن أن تنتقل إلى وجهكِ أثناء لمسه ويمكن أن تعمل على سد المسام وتفاقم حب الشباب أو يؤدي إلى التهاب هذه الحبوب وهذا قد يعرض صحتكِ للخطر.

والعيون من أهم الأجزاء وأشدها حساسية لذلك تجنب لمسها على الإطلاق، لطالما لم تقوم بغسل يديك، فقد تتهيج العين بسبب إدخال بعض الجزيئات الدقيقة من الأوساخ عن طريق الخطأ .

والأذن أيضًامن الداخل منطقة حساسة وحساسة وقابلة للتلف، لذلك عليكِ عدم محاولة إزالة شمع الأذن بعمق.

سرة البطن تعتبر من المناطق ذات الحساسية العالية؛ فتحتوي على عدد كبير من البكتيريا، وذلك بسبب عدم قدرة الشخص على تنظيفها بشكل جيد حتى مع الاستحمام، وكذلك شكلها يجعلها تجمع الأوساخ بسهولة، والتي تسبب في بعض الأحيان رائحة قوية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
«اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، و تداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».
سليم
عليه من الله ما يستحق ..هذا منكر النعمة....يجب على الجهات المسؤولة التشهير بعقابه كم من محروم من مثل هذه النعمة نعمة البنين
زائر
الصرامي مريض نفسي ويعمل متحدث عن نادي النصر . الرديء للرديء . وافق شان طبقه !!

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