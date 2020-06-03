الشرطة البرتغالية تهدد جماهير بورتو بعد دعوات التجمع 

وكالات (صدى):
دعت السلطات البرتغالية مشجعي بورتو لأخذ الحذر من الحاجز الأمني الذي سيمنعهم من الاقتراب حتى مسافة 100 متر من الملعب عندما يحل متصدر الدوري المحلي لكرة القدم ضيفا على فاماليكاو، الأربعاء في اليوم الأول لاستئناف المسابقة بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.
وأشارت رابطة لمشجعي بورتو تدعى " سوبر دراجونز " إلي أنها سترافق الفريق إلى ملعب المباراة رغم حظر التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص.
وأوضحت الرابطة أنها تنوي الهتاف خلال المباراة باستخدام مكبرات الصوت لكي يتمكن اللاعبون من سماعها داخل الملعب، وتقام كل المباريات بدون جماهير في الملاعب لحين إشعار آخر.
وأبان بيدرو كولاكو رئيس الشرطة في براجا مكان المباراة "سيرافقهم ويراقبهم عناصر الشرطة وعندما يصل المشجعون إلى فاماليكاو سيتم وضع الحاجز الأمني لمسافة 100 متر وسيسمح فقط لحافلات وأطقم الفرق بالعبور"، موضحا أن مجموعات المنظمة تدرك ذلك ولا يمكنها اجتياز الحاجز الأمني.
ونصحت السلطات الجماهير بعدم السفر خلال المباريات، مبينة:" ستكون ضربة شاملة لجهود تجنب انتشار الفيروس ويجب التأكد من التباعد الاجتماعي للمشجعين ونطالب بتعاون الجميع ".