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الشرطة البرتغالية تهدد جماهير بورتو بعد دعوات التجمع 

Time منذ 42 دقيقة
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الشرطة البرتغالية تهدد جماهير بورتو بعد دعوات التجمع 

وكالات (صدى):
دعت السلطات البرتغالية مشجعي بورتو لأخذ الحذر من الحاجز الأمني الذي سيمنعهم من الاقتراب حتى مسافة 100 متر من الملعب عندما يحل متصدر الدوري المحلي لكرة القدم ضيفا على فاماليكاو، الأربعاء في اليوم الأول لاستئناف المسابقة بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

وأشارت رابطة لمشجعي بورتو تدعى " سوبر دراجونز " إلي أنها سترافق الفريق إلى ملعب المباراة رغم حظر التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص.

وأوضحت الرابطة أنها تنوي الهتاف خلال المباراة باستخدام مكبرات الصوت لكي يتمكن اللاعبون من سماعها داخل الملعب، وتقام كل المباريات بدون جماهير في الملاعب لحين إشعار آخر.

وأبان بيدرو كولاكو رئيس الشرطة في براجا مكان المباراة "سيرافقهم ويراقبهم عناصر الشرطة وعندما يصل المشجعون إلى فاماليكاو سيتم وضع الحاجز الأمني لمسافة 100 متر وسيسمح فقط لحافلات وأطقم الفرق بالعبور"، موضحا أن مجموعات المنظمة تدرك ذلك ولا يمكنها اجتياز الحاجز الأمني.

ونصحت السلطات الجماهير بعدم السفر خلال المباريات، مبينة:" ستكون ضربة شاملة لجهود تجنب انتشار الفيروس ويجب التأكد من التباعد الاجتماعي للمشجعين ونطالب بتعاون الجميع ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الحمد لله على السلامه ..
AHMAD ALFRAIH
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ " وصححه الألباني
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الا تقرأون مابين حروف كلمة كورونا .... !!!؟
د محمد ماجد بخش
تمثيل طاقة العنصر في الجزيء بوحدات تمثيل العنصر الممثل فكل عنصر في الجزيء له طاقة عددية ممثلة له في الجزيء تمثل لطاقة الجزيء من نافذته الصغيرة مجموع طاقات العناصر الممثلة يعطي مجموع كتلة الجزيء من ناحية تمثيل العناصر لوحدات ممثلة داخل وحدة الجزيء تعود الوحدات الثقالية العددية الكلية لتمثيل طاقة الجزيء المغناطيسية أو من الممكن تمثيل الطاقة الثقالية لأي عنصر عدديا ونسبيا لوحدة التمثيل العددي المغناطيسي الجزيء الممثل للوحدة الكلية المداخلات الثقالية والتمثيل المغناطيسي لوحدة الجزيء الطرفية تعد وحدة مكتملة الأركان في كل ذرة من ذرات الوحدة الفرعية أو الوحدة الذرية على ميستوى كل ذرة التمثيل الموحد للذرة الممثلة عبارة عن تمثبل إجمال وليس تفصيل لوحدات الطاقة الغعلية
ابو محمد 😎
علموها احترام نظام البلد ، باالطرقة العمليه ، دامها مافهمتها باالطريقة السلميه ..

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