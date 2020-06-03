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شبيه مارادونا يستعرض مهاراته بكرة التنس

Time منذ 57 دقيقة
Views 1614
شبيه مارادونا يستعرض مهاراته بكرة التنس

وكالات (صدى):
أحدث مقطع فيديو منسوب لدييغو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في مقطع الفيديو شخص يشبه دييغو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، وهو يستعرض مهارته باستخدام كرة تنس

وتبين أنه مقطع قديم يعود لعام 2015، حيث أنه مأخوذ من فيلم من إنتاج هوليوود يدعى الشباب، والذي يلعب فيه أحد الممثلين دور مارادونا.

ولعب دور دييغو مارادونا في أحداث فيلم الشباب الممثل رولي سيرانو، وأدلى سيرانو بتصريحات عن دوره في الفيلم قال فيها أنه كان يقوم بالتوقيع للمعجبين على أنه دييغو مارادونا الحقيقي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الحمد لله على السلامه ..
AHMAD ALFRAIH
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ " وصححه الألباني
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الا تقرأون مابين حروف كلمة كورونا .... !!!؟
د محمد ماجد بخش
تمثيل طاقة العنصر في الجزيء بوحدات تمثيل العنصر الممثل فكل عنصر في الجزيء له طاقة عددية ممثلة له في الجزيء تمثل لطاقة الجزيء من نافذته الصغيرة مجموع طاقات العناصر الممثلة يعطي مجموع كتلة الجزيء من ناحية تمثيل العناصر لوحدات ممثلة داخل وحدة الجزيء تعود الوحدات الثقالية العددية الكلية لتمثيل طاقة الجزيء المغناطيسية أو من الممكن تمثيل الطاقة الثقالية لأي عنصر عدديا ونسبيا لوحدة التمثيل العددي المغناطيسي الجزيء الممثل للوحدة الكلية المداخلات الثقالية والتمثيل المغناطيسي لوحدة الجزيء الطرفية تعد وحدة مكتملة الأركان في كل ذرة من ذرات الوحدة الفرعية أو الوحدة الذرية على ميستوى كل ذرة التمثيل الموحد للذرة الممثلة عبارة عن تمثبل إجمال وليس تفصيل لوحدات الطاقة الغعلية
ابو محمد 😎
علموها احترام نظام البلد ، باالطرقة العمليه ، دامها مافهمتها باالطريقة السلميه ..

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