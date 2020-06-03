شبيه مارادونا يستعرض مهاراته بكرة التنس

وكالات (صدى):
أحدث مقطع فيديو منسوب لدييغو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر في مقطع الفيديو شخص يشبه دييغو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، وهو يستعرض مهارته باستخدام كرة تنس
وتبين أنه مقطع قديم يعود لعام 2015، حيث أنه مأخوذ من فيلم من إنتاج هوليوود يدعى الشباب، والذي يلعب فيه أحد الممثلين دور مارادونا.
ولعب دور دييغو مارادونا في أحداث فيلم الشباب الممثل رولي سيرانو، وأدلى سيرانو بتصريحات عن دوره في الفيلم قال فيها أنه كان يقوم بالتوقيع للمعجبين على أنه دييغو مارادونا الحقيقي.