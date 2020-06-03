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قناة سكوب الكويتية توقف برامجها بعد إصابة أحد العاملين فيها بكورونا
منذ ساعة
1584
سعيد العجل (صدى):
أعلنت قناة سكوب الكويتية، عن إيقاف برامجها المباشرة بشكل مؤقت؛ لتعقيم الاستديو وفحص العاملين من الفنيين والإداريين، وذلك نظرًا لإصابة أحد العاملين فيها بفيروس كورونا.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
الحمد لله على السلامه ..
AHMAD ALFRAIH
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ " وصححه الألباني
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الا تقرأون مابين حروف كلمة كورونا .... !!!؟
د محمد ماجد بخش
تمثيل طاقة العنصر في الجزيء بوحدات تمثيل العنصر الممثل فكل عنصر في الجزيء له طاقة عددية ممثلة له في الجزيء تمثل لطاقة الجزيء من نافذته الصغيرة مجموع طاقات العناصر الممثلة يعطي مجموع كتلة الجزيء من ناحية تمثيل العناصر لوحدات ممثلة داخل وحدة الجزيء تعود الوحدات الثقالية العددية الكلية لتمثيل طاقة الجزيء المغناطيسية أو من الممكن تمثيل الطاقة الثقالية لأي عنصر عدديا ونسبيا لوحدة التمثيل العددي المغناطيسي الجزيء الممثل للوحدة الكلية المداخلات الثقالية والتمثيل المغناطيسي لوحدة الجزيء الطرفية تعد وحدة مكتملة الأركان في كل ذرة من ذرات الوحدة الفرعية أو الوحدة الذرية على ميستوى كل ذرة التمثيل الموحد للذرة الممثلة عبارة عن تمثبل إجمال وليس تفصيل لوحدات الطاقة الغعلية
ابو محمد 😎
علموها احترام نظام البلد ، باالطرقة العمليه ، دامها مافهمتها باالطريقة السلميه ..
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