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اعتذار رسمي بعد وسم "الصبان يقذف نساء النماص "

Time منذ ساعتين
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اعتذار رسمي بعد وسم "الصبان يقذف نساء النماص "

عادل الحربي (صدى):
اعتذر محمد الصبان، من وصف نساء إحدى القبائل السعودية بـ "الجمال التركي"، وذلك بعد الهجوم الشديد عليه من قبل المواطنين .

وأكد "الصبان"، أن تاريخ القبيلة المعنية حافل بالفضائل والبطولات والأمجاد في الماضي والحاضر، وكتب التاريخ قديمة وحديثة بشكل عام، وكتب تاريخ الدولة السعودية بشكل خاص تشهد بمواقفهم العظيمة في مسيرة التوحيد والبناء، ولن يستطيع أحد كائنا من كان المس بذلك التاريخ المجيد بأي حال من الأحوال.

وأضاف: "أن ثقافتي الحجازية المحلية هي التي أوقعتني بكل براءة في هذا التعبير الذي أسيء فهمه، فأهل الحجاز في مكة وجدة والطائف وغيرها يکنون عن الجمال الفاتن بالجمال التركي على سبيل التشبيه والمجاز لا على سبيل النسب والحقيقة، وهذا هو عين مرادي، فقد أردت المدح والإطراء لا الذم والانتقاص، والعياذ بالله " .

تقدم بالاعتذار لكل من وجد في تعبيره أي إساءة من أي نوع، طالبًا العفو والصفح من الجميع.

وانتقد البعض طريقة اعتذار "الصبان" معتبرين أنه سقط في خطأ آخر، بحُجة أن ثقافته حجازية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الحمد لله على السلامه ..
AHMAD ALFRAIH
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ " وصححه الألباني
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الا تقرأون مابين حروف كلمة كورونا .... !!!؟
د محمد ماجد بخش
تمثيل طاقة العنصر في الجزيء بوحدات تمثيل العنصر الممثل فكل عنصر في الجزيء له طاقة عددية ممثلة له في الجزيء تمثل لطاقة الجزيء من نافذته الصغيرة مجموع طاقات العناصر الممثلة يعطي مجموع كتلة الجزيء من ناحية تمثيل العناصر لوحدات ممثلة داخل وحدة الجزيء تعود الوحدات الثقالية العددية الكلية لتمثيل طاقة الجزيء المغناطيسية أو من الممكن تمثيل الطاقة الثقالية لأي عنصر عدديا ونسبيا لوحدة التمثيل العددي المغناطيسي الجزيء الممثل للوحدة الكلية المداخلات الثقالية والتمثيل المغناطيسي لوحدة الجزيء الطرفية تعد وحدة مكتملة الأركان في كل ذرة من ذرات الوحدة الفرعية أو الوحدة الذرية على ميستوى كل ذرة التمثيل الموحد للذرة الممثلة عبارة عن تمثبل إجمال وليس تفصيل لوحدات الطاقة الغعلية
ابو محمد 😎
علموها احترام نظام البلد ، باالطرقة العمليه ، دامها مافهمتها باالطريقة السلميه ..

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