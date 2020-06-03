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أمريكا يتمنع جميع رحلات الخطوط الصينية منها وإليها

Time منذ ساعتين
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أمريكا يتمنع جميع رحلات الخطوط الصينية منها وإليها

وكالات (صدى):
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، منع جميع رحلات الخطوط الجوية الصينية من البلاد وإليها بشكل مؤقت.

ويأتي ذلك ردًا على منع بكين شركات الطيران الأمريكية من استئناف رحلاتها إلى الصين رغم رفع الإغلاق على خلفية وباء "كوفيد19".

وأوضحت أن القرار يبدأ من 16 يونيو الحالي، لكن من غير المستبعد أن ينفذ قبل هذا الموعد إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ذلك.

وقالت وزارة النقل الأمريكية، إن " شركات الطيران الأمريكية طلبت استئناف خدمات الركاب بدءاً من 1 يونيو الحالي، إن عدم موافقة الحكومة الصينية على طلباتها يعدّ انتهاكاً لاتفاق النقل الجوي " بين البلدين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الحمد لله على السلامه ..
AHMAD ALFRAIH
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ " وصححه الألباني
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الا تقرأون مابين حروف كلمة كورونا .... !!!؟
د محمد ماجد بخش
تمثيل طاقة العنصر في الجزيء بوحدات تمثيل العنصر الممثل فكل عنصر في الجزيء له طاقة عددية ممثلة له في الجزيء تمثل لطاقة الجزيء من نافذته الصغيرة مجموع طاقات العناصر الممثلة يعطي مجموع كتلة الجزيء من ناحية تمثيل العناصر لوحدات ممثلة داخل وحدة الجزيء تعود الوحدات الثقالية العددية الكلية لتمثيل طاقة الجزيء المغناطيسية أو من الممكن تمثيل الطاقة الثقالية لأي عنصر عدديا ونسبيا لوحدة التمثيل العددي المغناطيسي الجزيء الممثل للوحدة الكلية المداخلات الثقالية والتمثيل المغناطيسي لوحدة الجزيء الطرفية تعد وحدة مكتملة الأركان في كل ذرة من ذرات الوحدة الفرعية أو الوحدة الذرية على ميستوى كل ذرة التمثيل الموحد للذرة الممثلة عبارة عن تمثبل إجمال وليس تفصيل لوحدات الطاقة الغعلية
ابو محمد 😎
علموها احترام نظام البلد ، باالطرقة العمليه ، دامها مافهمتها باالطريقة السلميه ..

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