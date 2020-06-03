الصحة العالمية تحسم الجدل حول وجود دواء يقلل من وفيات كورونا

وكالات (صدى):
أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا توجد أدلة على وجود دواء يقلل من وفيات كورونا.
ومن جهته، لفت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغي، إلى أن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية من " كوفيد-19 "، وإذا لم يتم إيقاف الفيروس يمكن أن يصبح مدمرا.
وأوضح كلوغي خلال مؤتمر صحفي" الموجة الثانية ليست حتمية، في حين أن عددا كبيرا من البلدان تزيل القيود، لكن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية لكوفيد-19، وإذا لم يتم إيقاف هذه الطفرات، فيمكن أن تأتي الموجة الثانية ويمكن أن تصبح مدمرة للغاية ".