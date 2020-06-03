حبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة سنة

القاهرة (صدى):
قبلت محكمة جنح الدقى، معارضة الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ شكلًا وفى الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.
وقالت محامية أحمد الفيشاوي إنها جرى إعلانهم فى القضية فى مكان قديم لم يعد موكلها مقيمًا فيه، برغم من أنهم حرروا إنذارًا رسميًا من أجل إعلان موكلها على مكانه القانونى.
ولفتت محامية أحمد الفيشاوى، إلى أنهم لم يحضروا الجلسة الأولى، وبالتالى لم يقدموا المستندات والأوراق اللازمة، لإثبات صحة الموقف القانونى لموكلها.
وأوضحت أن إقامة لينا مع والدتها فى إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.