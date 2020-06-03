لوشيسكو يصر على صالح الشهري ويونس بلهندة

ماجد محمد (صدى):
طالب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، إدارة النادي بسرعة ضم اللاعب صالح الشهري نهائيًا من نادي الرائد.
كما أصرّ لوشيسكو، على ضم المغربي يونس بلهندة لاعب غالطة سراي التركي، ابتداءًا من الموسم المقبل.
يذكر أن الهلال يسعى لتدعيم صفوفه الهجومية، وذلك تحسبًا لرحيل الفرنسي بافيتمبي غوميز، نهاية يونيو الجاري.
ويُعتبر المقابل المادي هو العقبة الوحيدة التي قد تحول دون إتمام صفقة صالح الشهري، وقد طالبت إدارة الهلال من الرائد تقليل قيمة اللاعب.
بينما كشفت تقارير أن غالطة سراي يرغب في الحصول على 5 ملايين يورو من أجل التخلي عن صانع الألعاب المغربي.