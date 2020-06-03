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"النقل" تفتح باب التقديم على دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات

Time منذ 32 دقيقة
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"النقل" تفتح باب التقديم على دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات

عادل الحربي (صدى):
أعلن الهيئة العامة للنقل، عن فتح باب التقديم على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات وذلك تنفيذا لمقتضى الأمر الملكي الكريم القاضي باعتماد المبادرة التي تهدف إلى دعم السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة ويعملون بمقدار دوام كامل والذين تأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فايروس كورونا الجديد، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين لهم ولمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة هم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بمقدار دوام كامل في النشاط وذلك خلال فترة ما قبل الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب فايروس كورونا الجديد.

أما الاشتراطات فهي أن يكون الفرد المدعوم سبق وأن عمل بمقدار دوام كامل وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام 2020م، وعدم ارتباط الفرد المدعوم بوظيفة أخرى ومتفرغ للعمل في النشاط.

وأكدت أن التقديم يبدأ من 5 مايو وحتى 15 يونيو عبر الرابط التالي هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

العدناني
من أسباب زيادة النمرض عند الوافدين أنهم كانوا يداومون في المصانع والشركات يوميا لتلبية احتياجات السكان ثم يعودون لمساكنهم فيتكدسون في السكن والباص ومقر العمل فلاداعي لتأجيج المشاعر تجاههم من هذي الجزئية فالله يعلم أن من أبناء الوطن أيضا من هم معرضون للبلاء ولكن الله الحافظ والقصد أن الدولة مشكورة ما قصرت وبقي الان وعي المواطن والمقيم هو الدرع الاول ولا ننسى أن زيادة الحالات في كبار السن مؤخرا سببها الزيارات الاجتماعية وحب الراس الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه
ابو محمد 😎
قواكم الله ..
ابو محمد 😎
يكون خير ..
ابو محمد 😎
الله يشفيهم جميعاً ..
ابو محمد 😎
فوضويون ..

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