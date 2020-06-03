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بالفيديو.. الحميد يكشف عن مبادرة مستقبلية جديدة تقدمها " العدل " للسجناء

Time منذ 38 دقيقة
Views 1347
بالفيديو.. الحميد يكشف عن مبادرة مستقبلية جديدة تقدمها " العدل " للسجناء

علي القحطاني (صدى):
تحدث المهندس ماجد الحميد، المشرف العام على محفظة القضاء بوزارة العدل، عن مبادرة مستقبلية جديدة تقدمها وزارة العدل في خدمات التقاضي عن بُعد؛ تخص تواصل السجناء مع الدوائر القضائية عن بُعد.  وأوضح المهندس ماجد الحميد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يا هلا " أن السجناء يتواصلون حاليًا مع المحكمة، أو الدوائر القضائية عن طريق السجون.

ولفت الحميد، إلي أن هناك مبادرة مستقبلية ضمن برنامج التحول الرقمي متخصصة باسم مبادرة السجناء؛ تستهدف تحقيق غرف متخصصة للسجناء تمكنهم من الدخول على كل الخدمات الخاصة بالسجناء، مبينا أن الخدمات الخاصة بالسجناء، تشمل القضاء والتنسيق بين الوكالات والتنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستكون ضمن المشروع الأخير المرتبط بالتواصل مع الدوائر القضائية.

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أحدث التعليقات

العدناني
من أسباب زيادة النمرض عند الوافدين أنهم كانوا يداومون في المصانع والشركات يوميا لتلبية احتياجات السكان ثم يعودون لمساكنهم فيتكدسون في السكن والباص ومقر العمل فلاداعي لتأجيج المشاعر تجاههم من هذي الجزئية فالله يعلم أن من أبناء الوطن أيضا من هم معرضون للبلاء ولكن الله الحافظ والقصد أن الدولة مشكورة ما قصرت وبقي الان وعي المواطن والمقيم هو الدرع الاول ولا ننسى أن زيادة الحالات في كبار السن مؤخرا سببها الزيارات الاجتماعية وحب الراس الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه
ابو محمد 😎
قواكم الله ..
ابو محمد 😎
يكون خير ..
ابو محمد 😎
الله يشفيهم جميعاً ..
ابو محمد 😎
فوضويون ..

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