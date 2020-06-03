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القبض على فتاة بعد ظهورها غير اللائق مرتدية البريهة العسكرية 

Time منذ يوم
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القبض على فتاة بعد ظهورها غير اللائق مرتدية البريهة العسكرية 

خالد الظفيري (صدى):
تمكنت وزارة الداخلية الكويتية، من ضبط سيدة من إحدى الجنسيات الآسيوية، بسبب ظهورها غير اللائق مرتدية البريهة العسكرية الخاصة بوزارة الداخلية.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها، أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ضبط السيدة، بعد البحث والتحري، عقب ظهورها غير اللائق في مقطع مصور.

ّواتضح أن السيدة دخلت البلاد بموجب كرت زيارة على زوجها وهو مقيم من جنسية عربية، وأنه بمواجهتها بما قامت به أقرت واعترفت بارتكابها الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها إلى جهة الاختصاص.

ونفذت سلطات الأمن في البلاد حملة بحث وتحر عن فتاة ظهرت تتراقص في مقطع مصور، وهي ترتدي بريهة أو قبعة وزارة الداخلية.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
السائل الممثل هنا هو النشا والمغناطيسية هنا من نوع مجموع مجموع الجزيئات وليس فقط وحدة مجموع الجزيئات مغناطيسية من الدرجة الرابعة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حاكموه غيابي😉
د محمد ماجد بخش
اي مادة لزجة تصنع ذلك بدون الحاجة للمغناطيس ولا المطرقة
د محمد ماجد بخش
الفرق بين التجربة هذه وما قبلها أن المغناطيس تمسك بالمطرقة وتمغنط منها وبقي متصلا مع سطح كأس النشا

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