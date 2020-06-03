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شاهد.. كيفية استقبال حرس الحدود لإشارات الاستغاثة من السفن

Time منذ 17 دقيقة
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شاهد.. كيفية استقبال حرس الحدود لإشارات الاستغاثة من السفن

نايف السالم (صدى):
أوضح العقيد بحري أحمد المالكي، قائد مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، التابع للمديرية العامة لحرس الحدود، كيفية استقبال المركز لإشارات الاستغاثة من السفن.

وأكد، خلال لقاء بقناة الإخبارية، أن المركز يتلقى إشارات الاستغاثة عبر الأقمار الصناعية، من خلال قنوات تواصل متعددة، ثم يقوم بعد ذلك بتحديد موقع السفينة، وبعدها يتم التواصل مع سفن حرس الحدود الموجودة في البحر الأحمر، ومباشرة الاستغاثة.

وأشار إلى أن المركز تمكن من إجلاء العديد من الطواقم البحرية الدولية خلال أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن المركز معترف به من قبل المنظمة الدولية البحرية، ومنظمة الطيران الدولي، وأن المركز لديه خطة وطنية لمواجهة الكوارث بمياه المملكة.

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أحدث التعليقات

العدناني
من أسباب زيادة النمرض عند الوافدين أنهم كانوا يداومون في المصانع والشركات يوميا لتلبية احتياجات السكان ثم يعودون لمساكنهم فيتكدسون في السكن والباص ومقر العمل فلاداعي لتأجيج المشاعر تجاههم من هذي الجزئية فالله يعلم أن من أبناء الوطن أيضا من هم معرضون للبلاء ولكن الله الحافظ والقصد أن الدولة مشكورة ما قصرت وبقي الان وعي المواطن والمقيم هو الدرع الاول ولا ننسى أن زيادة الحالات في كبار السن مؤخرا سببها الزيارات الاجتماعية وحب الراس الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه
ابو محمد 😎
قواكم الله ..
ابو محمد 😎
يكون خير ..
ابو محمد 😎
الله يشفيهم جميعاً ..
ابو محمد 😎
فوضويون ..

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