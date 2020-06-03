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الشؤون البلدية: إغلاق 32 منشأة خالفت القرارات الاحترازية للحد من انتشار "كورونا"

Time منذ ساعة
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الشؤون البلدية: إغلاق 32 منشأة خالفت القرارات الاحترازية للحد من انتشار "كورونا"

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الأمانات والبلديات الفرعية التابعة لها، قامت بإغلاق (32) منشأة خلال الفترة من 8 – 10 شوال 1441هـ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة منها، والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأوضحت الوزارة أن منظومة القطاع البلدي قامت بتكثيف أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق خلال المرحلة الثانية من قرار رفع الحظر الجزئي ، الذي يمتد من الساعة 6 صباحًا وحتى الثامنة مساء، حيث رصدت الفرق الرقابية الميدانية (2256) مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وبينت أن المخالفات شملت (434) مخالفة تتعلق بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد ، و(121) مخالفة بسبب التكدس في الأسواق والمراكز التجارية و(83) بالتكدس في مساكن العمالة، فضلاً عن (606) بسبب مزاولة نشاط بدون تصريح استثناء، و (1012) مخالفة بسبب مزاولة نشاط خارج ساعات العمل المحددة في التصريح.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول العملاء وخروجهم، وتفادي الازدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط.

وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع.

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أحدث التعليقات

العدناني
من أسباب زيادة النمرض عند الوافدين أنهم كانوا يداومون في المصانع والشركات يوميا لتلبية احتياجات السكان ثم يعودون لمساكنهم فيتكدسون في السكن والباص ومقر العمل فلاداعي لتأجيج المشاعر تجاههم من هذي الجزئية فالله يعلم أن من أبناء الوطن أيضا من هم معرضون للبلاء ولكن الله الحافظ والقصد أن الدولة مشكورة ما قصرت وبقي الان وعي المواطن والمقيم هو الدرع الاول ولا ننسى أن زيادة الحالات في كبار السن مؤخرا سببها الزيارات الاجتماعية وحب الراس الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه
ابو محمد 😎
قواكم الله ..
ابو محمد 😎
يكون خير ..
ابو محمد 😎
الله يشفيهم جميعاً ..
ابو محمد 😎
فوضويون ..

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