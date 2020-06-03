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"البيئة" تهيب بالصيادين إلى ضرورة صيانة قواربهم قبل دخول البحر

Time منذ ساعة
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"البيئة" تهيب بالصيادين إلى ضرورة صيانة قواربهم قبل دخول البحر

الرياض (صدى):
أهاب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بالصيادين وممارسي مهنة الصيد مع دخول فصل الصيف وارتفاح درجة حرارة الأجواء ومياه البحر إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند مزاولة الصيد وذلك من خلال الإهتمام بعمل الصيانة اللازمة لمحركات قواربهم والتأكد من جاهزيتها ، وذلك خوفاً من تعطلها في عرض البحر ، مما قد يؤدي لا قدر الله إلى بقائهم في عرض البحر لساعات طويلة حتى إصلاح العطل وبالتالي فقد المنتج لجودته أو فساده .

وأوضح المهندس المطيري أن بعض الأعطال تكون أما ناتجة عن الإهمال أو لسوء الاستخدام من بعض مرتادي البحر من الصيادين أو من الهواة , مشيراً إلى ضرورة اتباع معايير وإجراءات السلامة البحرية الصادرة من قبل حرس الحدود المنصوص عليها في لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة وكذلك الأخذ بتوجيهات مختصي قطاع الثروة السمكية بالمنطقة .

و دعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية .

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أحدث التعليقات

العدناني
من أسباب زيادة النمرض عند الوافدين أنهم كانوا يداومون في المصانع والشركات يوميا لتلبية احتياجات السكان ثم يعودون لمساكنهم فيتكدسون في السكن والباص ومقر العمل فلاداعي لتأجيج المشاعر تجاههم من هذي الجزئية فالله يعلم أن من أبناء الوطن أيضا من هم معرضون للبلاء ولكن الله الحافظ والقصد أن الدولة مشكورة ما قصرت وبقي الان وعي المواطن والمقيم هو الدرع الاول ولا ننسى أن زيادة الحالات في كبار السن مؤخرا سببها الزيارات الاجتماعية وحب الراس الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه
ابو محمد 😎
قواكم الله ..
ابو محمد 😎
يكون خير ..
ابو محمد 😎
الله يشفيهم جميعاً ..
ابو محمد 😎
فوضويون ..

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