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متحدث النيابة العامة يوضح سبب تعيين 53 امرأة بمرتبة ملازم تحقيق

Time منذ ساعة
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متحدث النيابة العامة يوضح سبب تعيين 53 امرأة بمرتبة ملازم تحقيق

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، الهدف من تعيين 53 امرأة ضمن الـ156 عضوًا معينًا في النيابة العامة.

وأضاف المتحدث باسم النيابة العامة، أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" بتعيين (156) عضواً في النيابة العامة بمرتبة ملازم تحقيق يأتي في إطار ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من رعاية لمرفق النيابة العامة، واهتمام بعملها لتؤدي الدور المنوط بها على الوجه الأكمل.

وأشار إلى أنه من ضمن المعينين 53 امرأة سيتولين مهام التحقيق في القضايا في عدد من أفرع النيابة في المملكة، ويأتي تعيين النساء ضمن مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تمكين المرأة، وتوسيع دائرة نشاط عملها، لتساهم مع الرجل في دفع عجلة التنمية في المملكة.

وأفاد بأن الأعضاء الجدد تحصلوا على دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة اختصاص دقيق ونوعي قبل تعيينهم كأعضاء في النيابة لتأهيلهم للقيام بمسؤوليات أعمالهم، وإمدادهم بمواد علمية ممزوجة بالجانب العملي اللازم للعمل النيابي والقضائي.

وأكد أن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أكد على حرص القيادة الرشيدة أدام الله عزها على توفير كافة السبل التي من شأنها دعم عمل النيابة العامة وإنجاح دورها الحيوي في المجتمع، وقدم خالص التهنئة للمعينين والمعينات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تعزيز عمل النيابة العامة وإبراز دورها في المجتمع المتمثل في إنفاذ القانون وتثبيت الحقوق وحماية النظام العام.

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أحدث التعليقات

العدناني
من أسباب زيادة النمرض عند الوافدين أنهم كانوا يداومون في المصانع والشركات يوميا لتلبية احتياجات السكان ثم يعودون لمساكنهم فيتكدسون في السكن والباص ومقر العمل فلاداعي لتأجيج المشاعر تجاههم من هذي الجزئية فالله يعلم أن من أبناء الوطن أيضا من هم معرضون للبلاء ولكن الله الحافظ والقصد أن الدولة مشكورة ما قصرت وبقي الان وعي المواطن والمقيم هو الدرع الاول ولا ننسى أن زيادة الحالات في كبار السن مؤخرا سببها الزيارات الاجتماعية وحب الراس الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه
ابو محمد 😎
قواكم الله ..
ابو محمد 😎
يكون خير ..
ابو محمد 😎
الله يشفيهم جميعاً ..
ابو محمد 😎
فوضويون ..

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