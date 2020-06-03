متحدث النيابة العامة يوضح سبب تعيين 53 امرأة بمرتبة ملازم تحقيق

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، الهدف من تعيين 53 امرأة ضمن الـ156 عضوًا معينًا في النيابة العامة.
وأضاف المتحدث باسم النيابة العامة، أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" بتعيين (156) عضواً في النيابة العامة بمرتبة ملازم تحقيق يأتي في إطار ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من رعاية لمرفق النيابة العامة، واهتمام بعملها لتؤدي الدور المنوط بها على الوجه الأكمل.
وأشار إلى أنه من ضمن المعينين 53 امرأة سيتولين مهام التحقيق في القضايا في عدد من أفرع النيابة في المملكة، ويأتي تعيين النساء ضمن مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تمكين المرأة، وتوسيع دائرة نشاط عملها، لتساهم مع الرجل في دفع عجلة التنمية في المملكة.
وأفاد بأن الأعضاء الجدد تحصلوا على دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة اختصاص دقيق ونوعي قبل تعيينهم كأعضاء في النيابة لتأهيلهم للقيام بمسؤوليات أعمالهم، وإمدادهم بمواد علمية ممزوجة بالجانب العملي اللازم للعمل النيابي والقضائي.
وأكد أن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أكد على حرص القيادة الرشيدة أدام الله عزها على توفير كافة السبل التي من شأنها دعم عمل النيابة العامة وإنجاح دورها الحيوي في المجتمع، وقدم خالص التهنئة للمعينين والمعينات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تعزيز عمل النيابة العامة وإبراز دورها في المجتمع المتمثل في إنفاذ القانون وتثبيت الحقوق وحماية النظام العام.