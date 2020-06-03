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شرطة الرياض تطيح بتنظيم عصابي حوّلوا 100 مليون ريال إلى خارج المملكة

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شرطة الرياض تطيح بتنظيم عصابي حوّلوا 100 مليون ريال إلى خارج المملكة

سعيد العجل (صدى):
صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، بأن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، تمكنوا ـ بفضلٍ من الله - من الإطاحة بتنظيم عصابي يمتهن تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وضبط المتورطين فيه وعددهم (10) عشرة متهمين، (مواطن وتسعة وافدين من الجنسية السودانية) ‏تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، وذلك بعد توفر الأدلة على قيامهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة - غير معروفة المصدر - إلى حسابات بنكية خارج المملكة.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم ‏اتضح تورطهم بتحويل مبالغ مالية تجاوزت المئة مليون (000ر000ر100) ريال، بمشاركة (10) عشرة كيانات تجارية مختلفة وغير مرخصة لممارسة النشاطات المالية، وضبط بحوزتهم على مبلغ قارب سبع مائة ألف (700.000) ريال، ‏وجرى إيقافهم لاستكمال الإجراءات النظامية.

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أحدث التعليقات

العدناني
من أسباب زيادة النمرض عند الوافدين أنهم كانوا يداومون في المصانع والشركات يوميا لتلبية احتياجات السكان ثم يعودون لمساكنهم فيتكدسون في السكن والباص ومقر العمل فلاداعي لتأجيج المشاعر تجاههم من هذي الجزئية فالله يعلم أن من أبناء الوطن أيضا من هم معرضون للبلاء ولكن الله الحافظ والقصد أن الدولة مشكورة ما قصرت وبقي الان وعي المواطن والمقيم هو الدرع الاول ولا ننسى أن زيادة الحالات في كبار السن مؤخرا سببها الزيارات الاجتماعية وحب الراس الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه
ابو محمد 😎
قواكم الله ..
ابو محمد 😎
يكون خير ..
ابو محمد 😎
الله يشفيهم جميعاً ..
ابو محمد 😎
فوضويون ..

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