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موجبة غبار تجتاح طرق مكة والمدينة
منذ ساعة
1573
5
مكة المكرمة (صدى):
تتعرّض أجزاء من طرق (الساحل القديم والجديد، مكة –جدة السريع، جدة –ينبع، المدينة –مكة) إلى موجة غبار كثيفة أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
وطالب المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، بأخذ الحيطة والحذر.
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أحدث التعليقات
العدناني
من أسباب زيادة النمرض عند الوافدين أنهم كانوا يداومون في المصانع والشركات يوميا لتلبية احتياجات السكان ثم يعودون لمساكنهم فيتكدسون في السكن والباص ومقر العمل فلاداعي لتأجيج المشاعر تجاههم من هذي الجزئية فالله يعلم أن من أبناء الوطن أيضا من هم معرضون للبلاء ولكن الله الحافظ والقصد أن الدولة مشكورة ما قصرت وبقي الان وعي المواطن والمقيم هو الدرع الاول ولا ننسى أن زيادة الحالات في كبار السن مؤخرا سببها الزيارات الاجتماعية وحب الراس الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه
ابو محمد 😎
قواكم الله ..
ابو محمد 😎
يكون خير ..
ابو محمد 😎
الله يشفيهم جميعاً ..
ابو محمد 😎
فوضويون ..
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