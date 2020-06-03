ميزات جديدة في نسخ أندرويد القادمة أبرزها النوم المريح

وكالات (صدى):
أعلنت جوجل عن تطوير ميزات جديدة في نسخ أنظمة أندرويد القادمة، من أجل تعزيز الصحة البدنية للمستخدمين عبر ضبط أوقات نومهم بشكل أفضل.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن أنظمة أندرويد القادمة ستحصل على ميزة جديدة تدعى Bedtime، سيتمكن المستخدم من خلالها تنظيم مواعيد نومه دون أن تزعجه الإشعارات والرسائل القادمة إلى هاتفه أو جهازه الذكي.
ويمكن للمستخدم من خلالها كتم الإشعارات المزعجة في أوقات معينة، لكنها تحمل ميزات إضافية يمكن من خلالها التحكم بسطوع وألوان الشاشة.
ويتميز Bedtime بأنه سيمكن وضع اختصارها في قائمة الإعدادات السريعة التي تظهر للمستخدم عبر ما يسمى بالـ "ستارة"، والتي يمكن الوصول إليها بتمرير الإصبع من أعلى الشاشة إلى أسفلها في حال كانت الشاشة مقفلة أو قيد التشغيل، كما سيكون بالإمكان ضم هذه الميزة في تطبيق الساعة المتوفر في أنظمة أندرويد.