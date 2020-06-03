" بي إن سبورتس " تسرح عامليها وتخسر حقوق الدوري الفرنسي

وكالات (صدى):
وجهت شبكة " بي إن سبورتس " الرياضية القطرية ضربة قاصمة هددت احتكار الشبكة المثيرة للجدل للمواعيد الرياضية الكبرى، بعد خسارة حقوق بث الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتمكنت شبكة " كانال بلس "، من انتزاع حقوق بث دوري الدرجة الأولى " الليج 1 "، لمدة 4 أعوام، من 2020 إلى 2024، في صفقة بلغت قيمتها 330 مليون يورو.
وقامت " بي إن سبورتس " بمذبحة في مقر القناة بالعاصمة باريس، بتسريح عدد كبير من العاملين على نحو مفاجئ.
واستغنت القناة القطرية، عن خدمات 20 موظفًا في مكتب باريس، بعد خسارة حقوق البث، بواقع 12 كان لديهم عقود دائمة، إضافة إلى 8 موظفين بعقود محددة المدة.
وشملت مذبحة شبكة بي إن سبورتس، مغادرة 5 معلقين، و5 مراسلين، ومحرر، مشيرًا إلى أن عددًا منهم اقترب من الانضمام إلى شبكة " تيلي فووت "، إلى جانب عروض من " ميديا برو ".
ووجه لها المدعي العام في سويسرا، اتهامات خطيرة، تتعلق بانتهاك حقوق بث مباريات عدد من البطولات، منها بطولتا كأس العالم وكأس القارات.
وقدم الادعاء السويسري، ناصر الخليفي، لفالكه هدايا فاخرة، بما في ذلك إيجار عقار فيلا فاخرة في سردينيا، لضمان الحصول على حقوق البث التليفزيوني لعديد من الأحداث الكروية بما في ذلك كأس العالم.