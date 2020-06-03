سيدة تتحول لمليارديرة بسبب طلاقها

بكين (صدى):
تسبب طلاق سيدة صينية من زوجها الملياردير الصيني دو وايمين في أن تصبح من أثرى سيدات العالم، وذلك بعد تنازله يوم الاثنين الماضي عن 161.3 مليون سهم من شركته لصالح طليقته، وهي الأسهم التي تبلغ قيمتها 3.2 مليار دولار لتصبح ليبينغ بذلك واحدة من أغنى سيدات الأعمال في العالم وتنضم سريعاً إلى نادي المليارديرات.
وبحسب التقارير بأن رجل الأعمال الصيني المعروف دو وايمين هو رئيس شركة (Shenzhen Kangtai Biological Products)، قام بالتنازل عن هذه الأسهم تراجع صافي ثروته إلى حوالي 3.1 مليار دولار من 6.5 مليار دولار قبل الطلاق
وتابعت التقارير بأن السيدة يوان ليبينغ أصبحت تمتلك الأسهم البالغة 161 مليوناً و300 سهم بشكل مباشر، لكن وقعت على اتفاقية تفويض مع طليقها تضع في يديه حقوق التصويت، ما يعني أنه يظل مهيمناً على الشركة من الناحية الإدارية وإن كانت زوجته السابقة قد استحوذت على نصف ما يملك فيها.