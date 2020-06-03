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شاهد.. إلهام الفضالة تتحدث عن بناتها وتكشف عمرها الحقيقي

Time منذ 4 ساعات
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شاهد.. إلهام الفضالة تتحدث عن بناتها وتكشف عمرها الحقيقي

خالد الظفيري (صدى):
ظهرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، في مقطع فيديو، تحدثت فيه عن بناتها الثلاث، لافتة إلى أنهن يجلسن إلى جانبها، كمات علقت على غياب ابنتها الوسطى فجر.

وأوضحت إلهام الفضالة، أن ابنتها لا تحب الظهور على مواقع التواصل وأنها احترمت قرراها هذا؛ حيث لم تظهر بشكل علني منذ العام 2015 حين كانت في الـ11 من عمرها؛ فيما قالت أنها بلغت عامها الـ46.

وأثار هذا الأمر الجدل بين المتابعين الذين قالوا: "اتوقع 56 لأن الشكل مو بالأربعين أبداً" و"بس 46؟ أذكر عمري 10 وهي أربعين سنة عمرها" و"مع احترامي لها كنت أتابعها وأنا بالثانوي وتخرجت واعرست ومعاي أربع عيال وعمري 35 وهي تقول عمرها 46" .

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
🤣🤣🤣🤣... دحينا شوفتو يا عوال....؟ شيلة دونقا خرونقا ودته للجحيم...
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
اللهم أرفع عنا الوباء وعن المسلمين
الاحساء 🌴🌴🌴
ألأجنبي المصاب أكمل علأجة وعافاة الله مسكة المطار وإلى بلأدة ومع السلامة مالنا فنية أي لزمة ومستقبلآ يجب منع أي أجنبي من دخول المملكة بقصد العمل من تجاوز الخمسين عام من عمرة هذا غير صالح لأي عمل حيث أغلب المواطنين في هذا السن يتقدمون بطلب تقاعد مبكر أما بسبب العجز ولأ بسبب الملل بعد هذا العمر بيكون العامل معرض للأمراض النفسية والجسدية ومناعتة بتكون ضعيفة متأكلة كمآ يجب ترحيل جميع العمال كبار السن من المملكة سوآ من مخالفي الإقامة ولأ النظاميين ...

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