شاهد.. إلهام الفضالة تتحدث عن بناتها وتكشف عمرها الحقيقي

خالد الظفيري (صدى):
ظهرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، في مقطع فيديو، تحدثت فيه عن بناتها الثلاث، لافتة إلى أنهن يجلسن إلى جانبها، كمات علقت على غياب ابنتها الوسطى فجر.
وأوضحت إلهام الفضالة، أن ابنتها لا تحب الظهور على مواقع التواصل وأنها احترمت قرراها هذا؛ حيث لم تظهر بشكل علني منذ العام 2015 حين كانت في الـ11 من عمرها؛ فيما قالت أنها بلغت عامها الـ46.
وأثار هذا الأمر الجدل بين المتابعين الذين قالوا: "اتوقع 56 لأن الشكل مو بالأربعين أبداً" و"بس 46؟ أذكر عمري 10 وهي أربعين سنة عمرها" و"مع احترامي لها كنت أتابعها وأنا بالثانوي وتخرجت واعرست ومعاي أربع عيال وعمري 35 وهي تقول عمرها 46" .