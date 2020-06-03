تعرف على 7 أغذية تحتوي على فيتامين «B»

أميرة خالد (صدى):
طالبت خبيرة التغذية الرياضية إيمي جودسون، بالحصول على فيتامينات "ب" لأهميتها للجسم وذلك من خلال 7 أطعمة يتواجد بهم بكثرة، مثل الجبوب المدعمة، ويتم تناولها مع الحليب كوجبة إفطار خفيفة.
وتابعت جودسون بأن الفول السوداني يحتوي على 4.2 ملغم من النياسين و 27 ملغم من حمض الفوليك، ويمكن تناوله بحفنة من الفاكهة المجففة، والفاصوليا السوداء تحتوي 0.4 ملغم من الثيامين و 128 ميكروغرام من حمض الفوليك.
ويأتي الأرز البني المطبوخ بعد ذلك ليحتوي على نسبة كبيرة من فيتامينات "ب" والتونة التي تحتوي على فيتامين "ب 12" ثم الأفكادو، والدواجن والأرز البني.