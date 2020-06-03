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تعرف على 7 أغذية تحتوي على فيتامين «B»

Time منذ يوم
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تعرف على 7 أغذية تحتوي على فيتامين «B»

أميرة خالد (صدى):
طالبت خبيرة التغذية الرياضية إيمي جودسون، بالحصول على فيتامينات "ب" لأهميتها للجسم وذلك من خلال 7 أطعمة يتواجد بهم بكثرة، مثل الجبوب المدعمة، ويتم تناولها مع الحليب كوجبة إفطار خفيفة.

وتابعت جودسون بأن الفول السوداني يحتوي على 4.2 ملغم من النياسين و 27 ملغم من حمض الفوليك، ويمكن تناوله بحفنة من الفاكهة المجففة، والفاصوليا السوداء تحتوي 0.4 ملغم من الثيامين و 128 ميكروغرام من حمض الفوليك.

ويأتي الأرز البني المطبوخ بعد ذلك ليحتوي على نسبة كبيرة من فيتامينات "ب" والتونة التي تحتوي على فيتامين "ب 12" ثم الأفكادو، والدواجن والأرز البني.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
«اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، و تداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».
سليم
عليه من الله ما يستحق ..هذا منكر النعمة....يجب على الجهات المسؤولة التشهير بعقابه كم من محروم من مثل هذه النعمة نعمة البنين
زائر
الصرامي مريض نفسي ويعمل متحدث عن نادي النصر . الرديء للرديء . وافق شان طبقه !!

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