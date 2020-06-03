بالفيديو.. أول لقاء تلفزيوني لبلقيس برفقة والدها

أميرة خالد (صدى):
تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأول لقاء تلفزيوني أجري للفنانة اليمنية بلقيس وهي برفقة والدها الموسيقار أحمد فتحي، أثناء عزفه على العود.
وأظهر مقطع الفيديو الموسيقار أحمد فتحي وهو يعزف على العود فيما تقوم الفنانة بالغناء، واثار المقطع اهتمام الكثير من المتابعين على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".
وعلق بعض المتابعين على جمال صوتها فيما ركزت بعض التعليقات على شكلها حيث قارن المتابعون بينه وبين ذلك الذي تتسم به حالياً. وحقق المقطع أكثر من 7 آلاف مشاهدة في الساعات الأربع الأولى بعد النشر.