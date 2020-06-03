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اتفاق مبدئي بين المملكة وروسيا على تخفيض الإنتاج لشهر آخر

Time منذ 11 دقيقة
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اتفاق مبدئي بين المملكة وروسيا على تخفيض الإنتاج لشهر آخر

وكالات (صدى):
توصلتا المملكة والروسيا إلى اتفاقٍ مبدئيٍ على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لمدة شهر آخر، لدعم أسواق النفط.

وكشف مصدران في مجموعة أوبك +، أن الدولتين اللتين تقودان دول المجموعة، اتفقتا بشكل مبدئي على ذلك، فيما أشار أحدهما إلى أن اجتماع (أوبك+) في 4 يونيو الجاري مشروط بأن تعوض الدول، التي لم تلتزم بالكامل في مايو امتثالها في الأشهر المقبلة.

وكان قد ذكر أحد المصادر لـ "رويترز"، أن دول المجموعة تناقش حاليا خيارين: الأول تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى سبتمبر المقبل بشرط إعادة النظر فيها في أغسطس المقبل، أما الخيار الثاني والذي تميل إليه أغلبية الدول المشاركة فهو تمديد التخفيضات حتى نهاية العام الجاري.

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