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وظيفة شاغرة في مجلس الضمان الصحي التعاوني

Time منذ 13 دقيقة
Views 1204
وظيفة شاغرة في مجلس الضمان الصحي التعاوني

فاطمة المالكي (صدى):
طرح مجلس الضمان الصحي التعاوني وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس، بمسمى "عالم بيانات".

واشترط على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الرياضيات، علوم الحاسب، الإحصاء، وعلوم البيانات) أو ما يعادلها.

وأضاف أنه يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة في البحث في البيانات، وتقنيات التعلم باستخدام الآلة.

وأكد أن التقديم متاح الآن، داعيًا الراغبين في التقديم إلى إرسال السيرة الذاتية وصورة شخصية، وصور من الشهادات العلمية والمهنية على البريد الإلكتروني التالي :

[email protected]

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