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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

Time منذ 15 دقيقة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 62.82 نقطة ليقفل عند مستوى 7222.41 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 286 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 259 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 41 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 148 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جاكو, نادك, الوطنية, ام آي سي , والإنماء طوكيو مارين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأسماك, كهرباء السعودية, أنابيب, سيرا, ودار الأركان فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.44% و 4.89% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، سيرا, الراجحي, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, دار الأركان, سابك, الإنماء، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 95.31 نقطة ليقفل عند مستوى 7473.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 66 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 951 ألف سهم تقاسمتها 2558 صفقة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نسأل الله العافبة
د محمد ماجد بخش
لكن الظلم يشبه القتل
د محمد ماجد بخش
الموت قدر لا انفكاك عنه
د محمد ماجد بخش
الميت لا يعود في الدنيا لأهله
عنتر فاضي جيبه
العدد طبيعي مع الانفلات اللي نشوفه والاستهتار من بعض المقيمين والمواطنين نسأل الله السلامه

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