بالفيديو.. مقاتل إيرلندي يتناول وجبة من النحل الميت

دﺑلن (صدى):
صدم المقاتل الإيرلندي المشاكس " كونور ماكغريغور"متابعيه بتناوله وجبة من الحشرات، مع العائلة أثناء حصوله على حمام شمس .
واظهر مقطع الفيديو الذي بثه ماكغريغورعبر حسابه تويتر وهو يمسك بعلبة زجاجية صغيرة بها عدد من حشرات النحل الميت، ولم تبدو ملامح السرور على وجهه بعد تجربته لمضغ نحلة.
وتسآل عدد من المتابعين عن السبب وراء تناول النحل الميت، فيما ذهب البعض لسؤاله إن كان الأمر عادة إيرلندية لإقدامه على ذلك يذكر أن ماكغريغور البالغ 31عاما، هو البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، في وزنين مختلفين "الخفيف والريشة"، وفي رصيده 22 انتصارا مقابل أربعة هزائم خلال مسيرته المهنية في MMA.