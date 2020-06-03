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بالفيديو.. مقاتل إيرلندي يتناول وجبة من النحل الميت

Time منذ 32 دقيقة
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بالفيديو.. مقاتل إيرلندي يتناول وجبة من النحل الميت

دﺑلن (صدى):
صدم المقاتل الإيرلندي المشاكس " كونور ماكغريغور"متابعيه بتناوله وجبة من الحشرات، مع العائلة أثناء حصوله على حمام شمس .

واظهر مقطع الفيديو الذي بثه ماكغريغورعبر حسابه تويتر وهو يمسك بعلبة زجاجية صغيرة بها عدد من حشرات النحل الميت، ولم تبدو ملامح السرور على وجهه بعد تجربته لمضغ نحلة.

وتسآل عدد من المتابعين عن السبب وراء تناول النحل الميت، فيما ذهب البعض لسؤاله إن كان الأمر عادة إيرلندية لإقدامه على ذلك يذكر أن ماكغريغور البالغ 31عاما، هو البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، في وزنين مختلفين "الخفيف والريشة"، وفي رصيده 22 انتصارا مقابل أربعة هزائم خلال مسيرته المهنية في MMA.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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الموت قدر لا انفكاك عنه
د محمد ماجد بخش
الميت لا يعود في الدنيا لأهله
عنتر فاضي جيبه
العدد طبيعي مع الانفلات اللي نشوفه والاستهتار من بعض المقيمين والمواطنين نسأل الله السلامه
د محمد ماجد بخش
ضربت بصاعقة مدوية اسمها " مريض نفسي " وما أنا بمريض لكن هناك شهادة أثبتت ذلك فهل من إزالة لواقع أصبح حقيقة والأصل هو في الحقيقة أنها واقع! الان عرفتم سبب واقع الفيلسوف عندما يغرق في فلسفته أو تغرقه أو يغرقان معا

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