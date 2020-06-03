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"الشؤون الإٍسلامية" تبث أكثر من 39 مليون رسالة توعوية تزامناً مع العودة للمساجد

Time منذ 48 دقيقة
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"الشؤون الإٍسلامية" تبث أكثر من 39 مليون رسالة توعوية تزامناً مع العودة للمساجد

الرياض (صدى):
بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تسعة وثلاثين مليونا وخمسمائة ألف رسالة نصية (sms) من الممكن الرقمي والتقني للوزارة عبر شركة الاتصالات السعودية تضمنت التعليمات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لعودة الصلاة في المساجد إنفاذاً للموافقة الكريمة بفتح المساجد بالمملكة عدا مدينة مكة المكرمة يوم الأحد الماضي.

وتضمنت الرسائل التوعوية النصائح والتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الوزارة مع بدء إعادة فتح المساجد والمتوافقة مع قرارات الجهات ذات العلاقة لمنع تفشي فيروس كورونا وحماية لمرتادي بيوت الله من الوباء في إطار المساهمة المجتمعية من الشركات الوطنية، كما قدمت شكرها وتقديرها لشركة الاتصالات السعودية على تعاونها في بث الرسائل بالمجان لمشتركيها .

وكثفت وزارة الشؤون الإسلامية حضورها الإعلامي عبر مشاركتها بمختلف القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصاتها الرقمية لتوعية وتثقيف المجتمع بالمملكة حول أهمية العمل وفق التوجيهات لضمان سلامة المصلين في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة تزامنا مع إعادة فتح المساجد.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لكن الظلم يشبه القتل
د محمد ماجد بخش
الموت قدر لا انفكاك عنه
د محمد ماجد بخش
الميت لا يعود في الدنيا لأهله
عنتر فاضي جيبه
العدد طبيعي مع الانفلات اللي نشوفه والاستهتار من بعض المقيمين والمواطنين نسأل الله السلامه
د محمد ماجد بخش
ضربت بصاعقة مدوية اسمها " مريض نفسي " وما أنا بمريض لكن هناك شهادة أثبتت ذلك فهل من إزالة لواقع أصبح حقيقة والأصل هو في الحقيقة أنها واقع! الان عرفتم سبب واقع الفيلسوف عندما يغرق في فلسفته أو تغرقه أو يغرقان معا

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