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فيديو من داخل "جوازات جازان" بعد استئناف الخدمات للمراجعين

Time منذ ساعة
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فيديو من داخل "جوازات جازان" بعد استئناف الخدمات للمراجعين

جازان (صدى):
شددت جوازات منطقة جازان على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحماية من جائحة كورونا .

ورصد مقطع فيديو التزام المراجعين من مواطنين ومقيمين بالإجراءات الوقائية كإرتداء الكمامات والقفازات وتحقيق التباعد الإجتماعي .

كما حرصت إدارة الجوازات على عمليات التعقيم وقياس درجة الحرارة ، وتنظيم الحضور ، وفقاً للإخبارية .

وأكد المتحدث الرسمي لإدارة الجوازات بمنطقة جازان على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية من عمليات التطهير ولواصق تحض على التباعد الإجتماعي في جميع الصالات .

وأهاب بالمواطنين والمقيمين بالإستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية عبر منصتي "أبشر " و"مقيم " للإستفادة منها وتقليل أعداد الحضور حماية ً للجميع .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
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عنتر فاضي جيبه
العدد طبيعي مع الانفلات اللي نشوفه والاستهتار من بعض المقيمين والمواطنين نسأل الله السلامه
د محمد ماجد بخش
ضربت بصاعقة مدوية اسمها " مريض نفسي " وما أنا بمريض لكن هناك شهادة أثبتت ذلك فهل من إزالة لواقع أصبح حقيقة والأصل هو في الحقيقة أنها واقع! الان عرفتم سبب واقع الفيلسوف عندما يغرق في فلسفته أو تغرقه أو يغرقان معا

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