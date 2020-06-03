فيديو من داخل "جوازات جازان" بعد استئناف الخدمات للمراجعين

جازان (صدى):
شددت جوازات منطقة جازان على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحماية من جائحة كورونا .
ورصد مقطع فيديو التزام المراجعين من مواطنين ومقيمين بالإجراءات الوقائية كإرتداء الكمامات والقفازات وتحقيق التباعد الإجتماعي .
كما حرصت إدارة الجوازات على عمليات التعقيم وقياس درجة الحرارة ، وتنظيم الحضور ، وفقاً للإخبارية .
وأكد المتحدث الرسمي لإدارة الجوازات بمنطقة جازان على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية من عمليات التطهير ولواصق تحض على التباعد الإجتماعي في جميع الصالات .
وأهاب بالمواطنين والمقيمين بالإستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية عبر منصتي "أبشر " و"مقيم " للإستفادة منها وتقليل أعداد الحضور حماية ً للجميع .