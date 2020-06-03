شقيق ياسمين عبدالعزيز يفاجئ الجميع ويهنئها بزواجها

القاهرة (صدى):
فاجأ الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الجميع وقدم لها التهاني بزواجها من الفنان أحمد العوضي، منذ فترة قصيرة، وذلك بعد مشاحنات كثيرة بينهما بسبب ذلك الأمر.
وقال وائل عبدالعزيز: "فى البداية عيد سعيد عليكم، أنا فضّلت عدم التحدث على السوشيال ميديا حتى الانتهاء من شهر رمضان، وفي البداية ألف رحمة ونور عليك يا عم حسن حسني هتوحشنا جدا".
وأضاف: "أهنئ النجمة ياسمين عبد العزيز على المسلسل، وأقولها إنك عداكي العيب وعملتي المطلوب منك، وهو إن العلاقة تمشي في شكل يليق بيكي"؛ مختتمًا: "فى النهاية إنتي حرة واختارتي اللي يريحك ويناسبك، والموضوع دلوقتي ما ليش فيه ودي حياتك الخاصة وليكي مطلق الحرية في اختيارها".