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بالفيديو.. محمد الكمعان يروي تأسيسه لمتحف "سلاح الدولة"

Time منذ 58 دقيقة
Views 1463
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بالفيديو.. محمد الكمعان يروي تأسيسه لمتحف "سلاح الدولة"

الرياض (صدى):
قال الباحث محمد الكمعان إن فكرة تأسيس متحف " سلاح الدولة "، الذي أسسه وقام بجمع مقتنياته في عام 1418 هـ، حيث انطلق من الرياض وضواحيها ثم إلى الأحساء وبعدها نجران ثم الحجاز ثم حائل، ولم يُبقِ مدينة أو قرية في االمملكة إلا وبحث فيها عن الأسلحـة القديمة الموجودة فيها

وأضاف كمعان بأن والده كان أحد مرافقي الملك فيصل وكان يمتلك مجموعة من الأسلحـة القديمة، وكان هو سبب شغفه واهتمامه بالأسلحـة منذ الصغر، وكان يسأل والده كثيراً عن أنواع وأسماء الأسلحـة التي استخدمت في الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة

وأوضح الباحث بأن المتحف يحتوي على أكثر من 500 قطعة سـلاح، منها قطع نادرة تحمل مسميات الفرسان، وأنواعها مختلفة ما بين بنادق ودروع وسيوف وتروس وحتى بيارق التوحيد

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أحدث التعليقات

fares
الله يقطع وجهه
fares
ههههههههههههههههههههه ولا تزعلي خذي هذي مني
fares
فضل من الله تعالي اللهم ارفع الوباء والبلاء عنا يارب
البرفسور احمد
بأي صفه تلمح...؟
د محمد ماجد بخش
العقل الصريح لا يخالف النص الصحيح

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