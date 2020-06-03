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شاهد.. أسباب ارتفاع حالات التعافي وقلة الوفيات في المملكة

Time منذ 40 دقيقة
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شاهد.. أسباب ارتفاع حالات التعافي وقلة الوفيات في المملكة

الرياض (صدى):
كشف استشاري أمراض معدية، الدكتور عبد الإله المحيا، أسباب ارتفاع حالات التعافي وقلة الوفيات في المملكة.

وأوضح الدكتور عبد الإله المحيا، في مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية" أن الأسباب وراء ذلك كثيرة ومنها تغيير البروتوكولات التي تستخدمها وزارة الصحة في تحديد تعريف التعافي، وذلك بالاستناد على أحدث الأبحاث الطبية الصادرة من حول العالم.

وقال استشاري الأمراض المعدية، أن هذا يدل على استعداد النظام الصحي في المملكة على استيعاب أعداد أكبر في الفترة المقبلة إذا حدث ذلك؛ فيما عدد حالات الوفيات والحالات الحرجة في المملكة مطمئن إلى حد كبير.

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أحدث التعليقات

fares
الله يقطع وجهه
fares
ههههههههههههههههههههه ولا تزعلي خذي هذي مني
fares
فضل من الله تعالي اللهم ارفع الوباء والبلاء عنا يارب
البرفسور احمد
بأي صفه تلمح...؟
د محمد ماجد بخش
العقل الصريح لا يخالف النص الصحيح

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