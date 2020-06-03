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جامعة بيشة توقع عقود 27 مشروعاً بحثياً في 9 مجالات

Time منذ ساعة
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جامعة بيشة توقع عقود 27 مشروعاً بحثياً في 9 مجالات

أبها (صدى):
وقعت عمادة البحث العلمي بجامعة بيشة اليوم عقود المشاريع البحثية المتعلقة بجائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، في إطار المبادرة البحثية التي أطلقتها الجامعة في 9 مجالات بهدف تشجيع البحوث العلمية التي تستهدف دراسة المستجدات المعاصرة والموضوعات المتعلقة بالجائحة.

وأبان عميد البحث العلمي الدكتور عامر بن مترك سياف عن توقيع عقود المشاريع البحثية المرشحة والبالغ عددها "27" مقترحاً بحثياً من أصل "47" مقترحاً بحثياً تلقتها العمادة عقب الإعلان عن المبادرة في منتصف شعبان الماضي.

وأشار سياف إلى أن مجالات المبادرة تضمنت الدراسات القائمة على طرق التشخيص السريع، والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، والدراسات الجينية المساعدة في تطوير الأدوية واللقاحات لعلاج المصابين بمرض كورونا، وتصميم وابتكار وتطوير الأجهزة الطبية المستخدمة في علاج المصابين بمرض كورونا، والدراسات التنبؤية والمحاكاة لكل ما يخدم تطورات انتشار مرض كورونا، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في احتواء مرض كورونا، ودراسات عن تجربة المملكة العربية السعودية في التصدي لجائحة كورونا في كل قطاعاتها الحكومية والخاصة، والآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا في الواقع والمستقبل، والآثار الاجتماعية والنفسية المصاحبة لمرض كورونا، والأحكام الشرعية في التعامل مع وباء كورونا.

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أحدث التعليقات

fares
الله يقطع وجهه
fares
ههههههههههههههههههههه ولا تزعلي خذي هذي مني
fares
فضل من الله تعالي اللهم ارفع الوباء والبلاء عنا يارب
البرفسور احمد
بأي صفه تلمح...؟
د محمد ماجد بخش
العقل الصريح لا يخالف النص الصحيح

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