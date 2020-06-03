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«الشورى» يطالب الطيران المدني بدراسة إنشاء مطار بجزيرة فرسان

Time منذ ساعة
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«الشورى» يطالب الطيران المدني بدراسة إنشاء مطار بجزيرة فرسان

الرياض (صدى):
طالب مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، الهيئة العامة للطيران المدني بدراسة إنشاء مطار في جزيرة فرسان بمنطقة جازان ، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني.

وناشد مجلس الشورى، الهيئة بالتأكد من الحالة العامة للطائرات التي تستأجر لنقل حملات الحج داخل المملكة وخارجها (كالنظافة والسلامة والصيانة) وإلتزامها بالأوقات المحددة للإقلاع من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس عبدالله السعدون.

وأكد المجلس على الهيئة، بإعادة النظر في الرسوم والضرائب المطبقةحالياً على قطاع النقل الجوي ومراجعة تطبيق الرسوم على المرافقين لحاملي عضويةالمكاتب التنفيذية،وذلك لتمكين أكبر عددمن المسافرين وشركات الخطوط الوطنية والدوليةمن الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وطالب الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على توسعة المصليات بداخل صالات المغادرة في مطارات المملكة الداخلية والإقليمية والدولية وزيادة عددها، فضلًا عن تحفيز شركات الطيران لتسيير رحلات مباشرة من مناطق الأطراف إلى المدينة المنورة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في تلك المناطق.

وأشار إلى الهيئة بإعادة دراسة وضع الطيران العام لتيسير إجراءات تسجيل الطائرات وإصدار شهادات الصلاحية وتصاريح الهبوط ومراجعة الإجراءات والمعايير المتبعة حالياً وكذلك اعتماد معايير المطارات الخاصة بالطيران العام ضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران.

وأوصى المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بوضع خطة استراتيجية زمنية شاملة وطموحة وذات أولويات محددة لتخصيص قطاعات وأنشطة الطيران المدني متزامنة مع وضع سياسات عامة ومحفزة لجذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، فضلًا عن بالعمل على تطوير وتوسعة مطار الطائف لتكامله مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، للتخفيف من وطأة زحام المطارات في مواسم الحج والعمرة والسياحة وفق رؤية المملكة 2030.

وشدد على الهيئة، برفع كفاءة صيانة الطائرات وخدمات المطارات الأرضية، بالإضافة إلى الحد من تجزئة المشروعات باعتماد سياسة ترسية تكامل مشروعات الهيئة على شركة متخصصة مؤهلة ، إلى جانب تحفيز الشركات الناقلة لتقديم مزيد من الخصومات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

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أحدث التعليقات

fares
الله يقطع وجهه
fares
ههههههههههههههههههههه ولا تزعلي خذي هذي مني
fares
فضل من الله تعالي اللهم ارفع الوباء والبلاء عنا يارب
البرفسور احمد
بأي صفه تلمح...؟
د محمد ماجد بخش
العقل الصريح لا يخالف النص الصحيح

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