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"الشورى" يوافق على مشروع نظام الضمان الإجتماعي

Time منذ ساعة
Views 1965
"الشورى" يوافق على مشروع نظام الضمان الإجتماعي

الرياض (صدى):
وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء على مشروع نظام الضمان الإجتماعي ، والذي يهدف إلى توفير حد أدنى من الدخل لتلبية الإحتاجات الأساسية لكل مستفيد.

وأكد "الشورى " أن نظام الضمان الإجتماعي يضمن وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الإجتماعي والبرامج الاعمة الأخرى ، وإيجاد رابط وثيق بينهم .

كما يقدم النظام الدعم والحماية الإجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر إحتياجاً وإستحقاقاً ، ويتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لتحقيق برامج التحول الوطني 2020ورؤية المملكة 2030 لتحويل شريحة المستفيدين من متلقى المساعدة لمستفيدين .

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أحدث التعليقات

fares
الله يقطع وجهه
fares
ههههههههههههههههههههه ولا تزعلي خذي هذي مني
fares
فضل من الله تعالي اللهم ارفع الوباء والبلاء عنا يارب
البرفسور احمد
بأي صفه تلمح...؟
د محمد ماجد بخش
العقل الصريح لا يخالف النص الصحيح

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